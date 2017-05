Ddl consumo suolo: Regioni negano il confronto, dice Puppato (PD)

Laura Puppato del Pd in merito al ddl sul consumo di suolo.

"Dopo essere stato approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso anno, il disegno di legge per il contrasto al consumo di suolo è all'esame delle Commissioni riunite Ambiente ed Agricoltura del Senato, nelle quali abbiamo promosso una serie di audizioni in vista di importanti modifiche al testo" informa in una nota Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico.



"Abbiamo ascoltato le critiche della Conferenza delle Regioni sul ddl Braga pervenuto dalla Camera ed abbiamo con loro convenuto un incontro, finalizzato a mettere a fuoco le questioni imprescindibili e le eventuali correzioni condivisibili ma da oltre un mese ogni invito, sollecito e richiamo cade nel vuoto.- precisa - Non crediamo sia un caso, ma che ci siano profonde ragioni politiche. E' ora che su un tema scottante come la riduzione del consumo di suolo le Regioni passino dalle parole ai fatti". "Negarsi al confronto, indispensabile per concordare le necessarie modifiche al testo, non è un buon modo per affrontare la delicata questione. Evidentemente le divisioni interne al contesto regionale non permettono sintesi e proposte, ma solo critiche: un modo comodo ma non apprezzabile di non fare buona politica" conclude quindi l'esponente dem.