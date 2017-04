Con indicatori BES in Def 2017 Italia apripista, dice Puppato (PD)

Laura Puppato del PD sugli indicatori del Benessere Equo e Sostenibile (BES).

"Da quest'anno, per la prima volta, alcuni indicatori del Benessere Equo e Sostenibile (BES) entrano nella manovra finanziaria. - spiega in una nota la senatrice del Partito Democratico Laura Puppato - E' la prima volta che accade e ciò rappresenta un'inversione di tendenza e l'avvio di un approccio 'rivoluzionario' al tema della misurazione della reale ricchezza del Paese. Siamo orgogliosi del fatto che l'Italia faccia da apripista."



"Con il progetto BES dal 2010 Istat e Cnel lavorano con l'obiettivo di misurare il livello di benessere dei cittadini nelle sue diverse dimensioni, tenendo conto dell'equità nella distribuzione delle risorse e della sostenibilità. - viene spiegati - Il BES è un insieme di indicatori che tiene dunque conto sia del benessere economico, che della concreta qualità della vita delle persone che dell'ambiente. La novità è che per la prima volta, quest'anno, alcuni indicatori che compongono il BES entrano a tutti gli effetti nella manovra finanziaria che si avvia con il Documento di economia e finanza".



"L'esercizio sperimentale si concentra su quattro indicatori: il reddito medio disponibile aggiustato pro capite, un indice di disuguaglianza del reddito disponibile, un indicatore sulla possibilità di conciliare tempi di vita e di lavoro, mentre per la dimensione ambientale vengono considerate le emissioni di Co2 e di altri gas climalteranti. In questo modo si riuscirà ad avere cognizione dell'impatto sociale e ambientale delle politiche pubbliche. Si tratta, seppure in via sperimentale, dell'inizio di una vera e propria rivoluzione per superare i limiti del Pil, che registra in modo positivo, come crescita della ricchezza, eventi distruttivi quali la guerra, incidenti ambientali o le catastrofi naturali" rende noto in conclusione la capogruppo PD in Commissione Ecomafie.