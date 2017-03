Commissione banche: indagare come su inchiesta P2, dice Puppato (PD)

Laura Puppato del PD riflette sulla commissione d'inchiesta sulle banche.

"La Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario avrà il compito - illustra in una nota la senatrice del Partito Democratico Laura Puppato -, prioritario, di chiarire il comportamento tenuto fino ad ora dal sistema, e da alcuni istituti di credito in particolare, nei confronti dei consumatori, nonché l'adeguatezza della normativa vigenti, con lo scopo di fare in modo che non si ripetano più crisi analoghe con così forti impatti sui cittadini. E' un lavoro di analisi enorme, che può essere utile alla stessa magistratura e che non può iniziare con dei pregiudizi e delle condanne già pronunciate. Per questo al M5S e alla Lega dico: rimarrete delusi, la Commissione svolgerà in pieno le sue funzioni e lo farà entro la fine di questa legislatura."



Riflette: "Al MoVimento 5 Stelle che ora dice 'la commissione non serve, la faremo noi' dopo averla richiesta, osservo che questo è il modo di agire di una forza politica autoritaria, che non intende approfondire, leggere i documenti ma solo emanare sentenze preconcette. Le banche non possono essere considerate buone solo quando finanziano determinati blog, siamo seri! Alla Lega ricordo le assemblee di Veneto Banca, alle quali partecipavo come sindaco e nelle quali i leader del Carroccio inveivano contro la vigilanza di Bankitalia, considerata vessatoria nei confronti dell'istituto bancario veneto. Oggi si dice il contrario, ne prendo atto, ma richiamo alla memoria storica: la verità è che questa è una Commissione di inchiesta preziosa, che dovrà valutare gli effetti della crisi sul sistema bancario italiano, i criteri di remunerazione dei manager, la correttezza del collocamento degli strumenti finanziari soprattutto presso i piccoli risparmiatori, l'adeguatezza della normativa e tanto altro".



"Lo spirito giusto per avviare i lavori di questa commissione d'inchiesta è quello che Tina Anselmi utilizzò per la Commissione di inchiesta sulla P2:- chiarisce infine la parlamentare dem - uno spirito di totale dedizione alla ricerca della verità, che ha animato un lavoro di approfondimento serio, senza pregiudizi, silenzioso e coraggioso. Un lavoro che deve servire oggi a restituire piena fiducia e credibilità al sistema bancario italiano. Questa Commissione di inchiesta si farà in tempi rapidi e svolgerà il suo lavoro entro la fine di questa legislatura, servirà all'Italia e ne saremo orgogliosi."