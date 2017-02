Aborto: concorso San Camillo per rispettare 2 leggi dello Stato, dice Puppato (PD)

Laura Puppato del PD sull'assunzione di medici solo perché non obiettori.

"Gli ultimi eventi nella Regione Lazio in materia di aborto non possono essere letti in modo ideologico - afferma in una nota la senatrice del Partito Democratico Laura Puppato -, perché si tratta solo dell'applicazione concreta di due leggi dello Stato: la 194/78 e la legge sull'obiezione di coscienza."



"La questione è semplice: con il concorso al San Camillo di Roma la Regione Lazio e la struttura sanitaria hanno compiuto il proprio dovere, creando le condizioni necessarie per attuare concretamente due leggi dello Stato, la legge 194/78 e la legge sull'obiezione di coscienza. Per dare attuazione al diritto per le donne alla tutela della salute e all'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, è necessario in un ospedale pubblico impiegare anche medici non obiettori", prosegue.



"Mentre la legge sull'obiezione di coscienza tutela la libertà di 7 medici su 10, su tutto il territorio nazionale. Resta poi un preciso dovere delle istituzioni applicare per intero la legge 194, che prevede anche le politiche di prevenzione e il sostengo concreto alla gravidanza consapevole e alla maternità" precisa infine la capogruppo PD in Commissione Ecomafie.