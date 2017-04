Laura Pausini: nomination agli Emmy Awards per "La Banda"

Laura Pausini annuncia ricevuto una medaglia e un certificato degli Emmy Awards, per via della sua partecipazione a La Banda, programma del Nord America.

"Qualche anno fa ho iniziato a ricevere varie proposte dal mondo della televisione, in Italia prima e poi all'estero. Sono sempre stata affascinata ed impaurita allo stesso tempo ma ho sempre amato sin da piccola il varietà musicale" ricorda su Facebook Laura Pausini.



"Ho deciso di prepararmi bene prima di affrontare questo passo importante nella mia terra e la mia scuola è iniziata in Messico come Coach di 'The Voice' in Messico, poi 'The Voice' in Spagna e poi 'La Banda' in Nord America. - sottolinea - Ho imparato molto, sto ancora imparando, ma quando ho deciso di buttarmi nell'avventura di 'Laura&Paola' su Rai Uno in Italia speravo di essere all'altezza della mia meravigliosa amica Paola e di ciò che il pubblico italiano si aspettava da me".



"Ricevere il premio come rivelazione TV in Italia per me è stato un onore incredibile e con questo post voglio ringraziare chi mi ha seguita e supportata sia in Italia che all'estero" precisa quindi Laura Pausini.



"L'amore l'ho sentito forte e chiaro. Ma oggi è successa una cosa incredibile: ho ricevuto una medaglia e un certificato degli Emmy Awards e ovviamente credo che possiate immaginare la mia gioia e il mio orgoglio.. questo riconoscimento lo devo ai produttori de 'La Banda' che mi hanno cercata e voluta per questo entusiasmante progetto. - rivela quindi la cantante - Non mi sarei mai aspettata di vincere un Grammy nella mia vita ma addirittura ricevere una nomination agli Emmy!!.. No, questo proprio era impensabile. Grazie a tutti coloro che mi aiutano e sostengono in America".