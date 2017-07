Laura Pausini: chissà che tormenti dietro sorriso Chester Bennington

Laura Pausini su Facebook ricorda Chester Bennington, cantante dei Linkin Park, che si impiccato nella sua casa.

"Quando ho conosciuto Chester mi ha sorriso così. Come in questa foto. Ci siamo parlati a lungo e ricordo che mi sorprese con la sua dolcezza. Dietro ad un gesto così estremo chissà quali tormenti nascondeva... sono molto dispiaciuta per questa perdita... Prego per la sua famiglia. Buon Viaggio". Commenta così Laura Pausini la morte del cantante dei Linkin Park. Chester Bennington, 41 anni, si è infatti impiccato il 20 luglio, giorno in cui Chris Cornell avrebbe compito 53 anni se a maggio non si fosse suicidato anche lui. I due erano molto legati.