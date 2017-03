Laura Pausini canta #PorTiPeruHoy per aiutare le vittime del Perù

Laura Pausini vuole ricambiare il grande affetto che il Sud America le ha sempre dimostrato e così la cantante si unisce al progetto #PorTiPeruHoy lanciato da GianMarco, cantante peruviano. Laura Pausini infatti ha prestato la sua voce al brano #PorTiPeruHoy che sarà presto in uscita.

Laura Pausini non è rimasta impassibile alle vittime delle inondazioni in Perù. A causa delle alluvioni, in Perù infatti si contano già almeno 75 persone morte, 263 feriti e più di una ventina di dispersi. Aiuti umanitari sono già arrivati da Colombia, Ecuador e Paraguay, ma anche Laura Pausini vuole fare la sua parte.



La cantante infatti è da sempre molto amata in Sud America, è lei vuole ricambiare questo grande affetto. In un messaggio pubblicato su Facebook sabato, Laura Pausini annuncia infatti, scrivendo direttamente in spagnolo: "Unirò la mia voce al progetto di GianMarco e altri partner per raccogliere fondi e per aiutare le vittime in Perù, con la canzone #PorTiPeruHoy in uscita a breve".



GianMarco è un cantante peruviano che sta preparando un progetto musicale per aiutare le persone colpite dalle forti piogge che imperversano in Perù. La raccolta fondi è stata lanciata, appunto, con l'hashtag #PorTiPeruHoy divenuta poi una canzone, a cui ha prestato la sua voce anche Laura Pausini. Tutti i proventi saranno devoluti al progetto di GianMarco. Non è ancora chiaro se il brano sarà acquistabile anche in Italia.