Trattati di Roma 2017: dopo 60 anni respingere nazionalismi, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD in vista dell'anniversario dei Trattati di Roma.

"Quando Altiero Spinelli sull'isola di Ventotene ideò l'Europa unita - ricorda in un comunicato la deputata del Partito Democratico Laura Garavini -, quando Robert Schuman, Konrad Adenauer e Alcide de Gaspari diedero inizio all'Europa, nella loro visione immaginavano e perseguivano un'Europa della pace, della sicurezza, del benessere e del diritto."



"Pensavano ad un'Europa con obiettivi cui la gente continua ad ambire ancora oggi. Ecco perchè bisogna rimettere al centro i bisogni della gente. - chiarisce - Serve una guida politica dell'Europa, attenta alle Comunità. Una guida politica che faccia parlare l'Europa con una voce sola, su diverse questioni: la difesa, la sicurezza, le politiche sociali, le politiche migratorie. Il ritorno alle nazioni, agli autoritarismi, non può essere la soluzione. Anzi, dobbiamo ricordarci quali sono state le fondamenta dell'Europa, convinti che l'Europa è il più grande risultato delle nostre generazioni - ed è lo strumento più idoneo per affrontare le sfide attuali".



"Per questo dobbiamo rafforzare l'Europa, contrastando le numerose tendenze antieuropeiste e nazionalistiche e dotandoci di strumenti che garantiscano politiche per la sicurezza, per il lavoro, per la tutela dei diritti, in modo equo e giusto" prosegue in ultimo l'esponente dem.