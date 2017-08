Strage di Vergarolla: è stata un'azione di pulizia etnica, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD commenta la strage di Vergarolla.

"Se fosse avvenuta ai giorni nostri non esiteremmo a definirla un'azione di pulizia etnica" diffonde in una nota Laura Garavini, deputata del Partito Democratico, in vista della commemorazione ufficiale della strage di Vergarolla.

"L'esplosione del 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla - strage che gli studiosi attribuiscono ormai a un'azione pianificata, probabilmente dai servizi segreti yugolsavi - costò la vita a decine di italiani, molti dei quali giovanissimi" ricorda la parlamentare del PD.



"Fu un'azione tesa a terrorizzare ulteriormente i connazionali residenti a Pola in un periodo molto delicato. La comunità italiana aveva appena raccolto firme contro l'assegnazione della città alla Yugoslavia, una prospettiva che in quel momento veniva discussa alla Conferenza di pace di Parigi. - sottolinea - La tragedia di Vergarolla fu una tappa dolorosa e fondamentale della storia italiana del dopoguerra, ma ancora troppo poco conosciuta dall'opinione pubblica. Certo: le circostanze dell'esplosione, avvenuta per mezzo di alcune mine che erano state accatastate dagli Alleati, resero difficile chiarire la natura stessa dell'incidente, nonché i colpevoli. Ma da parte italiana, all'epoca, si fece troppo poco per cercare di ricostruire la verità e per diffondere il ricordo di questa drammatica vicenda".

"La mia presenza a Vergarolla, il prossimo anniversario, tende a sottolineare quanto sia importante per l'Italia esprimere una vicinanza concreta ai familiari delle vittime" conclude.