Strage Manchester: Brexit non fermi cooperazione sovranazionale, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del Pd dopo l'attentato a Manchester.

"Le immagini che ci arrivano da Manchester sono scioccanti. Il dolore è ancora di più quando si apprende che la maggior parte delle vittime sono giovanissimi o addirittura bambini. Di fronte a questa ennesima carneficina frutto del radicalismo di matrice islamica dobbiamo tenere alta la guardia, accelerando ulteriormente la cooperazione sovranazionale nel campo della sicurezza e della giustizia, Regno Unito incluso, evitando che la Brexit possa significare passi indietro nella collaborazione anti terrorismo" dichiara in una nota la deputata del Partito Democratico Laura Garavini, dopo l'attentato al concerto di Ariana Grande.



"Proprio oggi è entrata in vigore la direttiva relativa all'Ordine europeo di indagine penale, che rende più semplice per le autorità giudiziarie richiedere prove situate in un altro Paese europeo ed eseguire indagini penali transfrontaliere, anche in ambito terroristico. - ricorda quindi - Questa è la strada giusta su cui dobbiamo continuare. Con determinazione, proseguendo ancora più intensamente nei processi di collaborazione a livello internazionale tra le forze di intelligence e inquirenti".