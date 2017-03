Scuole all'estero: promozione Italia passa anche da insegnamento lingua, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD sulle scuole italiane all'estero.

"La promozione del sistema Paese passa anche dall'insegnamento della nostra lingua nel mondo" illustra in una nota Laura Garavini, deputata del Partito Democratico.



La parlamentare del PD continua dunque: "Con il decreto legislativo sulla promozione della lingua e cultura italiana all'estero l'Italia ha più strumenti per formare un numero sempre maggiore di bambini e studenti nell'ambito del proprio sistema educativo nel mondo."



Evidenzia in ultimo: "Sono gli effetti del Decreto in applicazione della Buona Scuola, di cui sono stata io stessa relatrice in Commissione Esteri. Un provvedimento attraverso il quale aumenta il contingente di docenti di ruolo di cinquanta unità a partire dall'anno scolastico 2018/2019. Le modalità di reclutamento diventano più trasparenti, grazie al ripristino della graduatoria nazionale. Gli enti gestori vedono riconosciuto specificatamente il loro importante ruolo. Insomma: l'insegnamento dell'italiano all'estero, nelle sue diverse sfaccettature, diventa più competitivo, all'insegna del miglioramento dell'offerta, del merito e della trasparenza."