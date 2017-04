Scuola: ok a più fondi per lingua e cultura italiana all'estero, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD sui decreti attuativi della riforma della scuola.

"La rete delle scuole e dei corsi di italiano all'estero sarà più competitiva e maggiormente all'altezza delle esigenze di ragazzi e famiglie. Con il decreto 383 - riferisce in una nota la deputata del Partito Democratico Laura Garavini -, approvato in Consiglio dei Ministri, sono infatti state recepite le indicazioni fornite nel parere approvato dalle Commissioni Esteri e Cultura della Camera, come da me redatto, insieme all'altra relatrice, la collega Tamara Blazina".



"È previsto un aumento di circa il 10% degli insegnanti di ruolo dall'Italia presso le scuole e i corsi di italiano all'estero. Entreranno cioè in servizio 50 docenti in più, in tutto il mondo. - viene precisato - In aggiunta, sarà molto più facile assumere insegnanti con contratti locali, il che comporterà notevoli risparmi e meno burocrazia. E verranno messe in pratica tutta una serie di misure a sostegno della qualità e della diffusione della lingua e cultura italiane nel mondo".



"È davvero un'ottima notizia per le famiglie, i ragazzi e tutti coloro che credono nel valore della promozione della lingua e cultura italiana all'estero" conclude la parlamentare dem.