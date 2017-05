Ricollocamenti Migranti: Merkel conferma asse con l'Italia, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD sulle parole di Angela Merkel.

"E' molto positivo che Angela Merkel riconosca, ancora una volta, che l'Italia è stata lasciata sola sui ricollocamenti degli immigrati. Le critiche della premier tedesca, che ha definito 'deplorevole che non funzioni il sistema comune nella UE', aprono nuovi scenari di lavoro e collaborazione" assicura in una nota Laura Garavini, deputata del Partito Democratico.



"Indubbiamente, si tratta di un'ulteriore conferma dei buoni rapporti tra i due paesi, dimostrata dalla recente proposta congiunta italo-tedesca alla Commissione europea per il pattugliamento delle coste libiche, proposta per la quale molto si è speso il ministro Minniti" conclude.