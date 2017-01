Manovra correttiva perché non ha vinto Sì a referendum, dice Garavini (PD)

"C'è una forte continuità tra il processo di riforme messo in atto dal governo Renzi e dal nuovo governo Gentiloni: il programma politico portato avanti ha prodotto frutti molto vantaggiosi per l'intero Paese e anche per gli italiani all'estero. Basti pensare alle risorse stanziate in legge di stabilità e alla fiducia riconquistata dall'Italia a livello internazionale" afferma in una nota Laura Garavini, deputata del Partito Democratico.



"Il risultato referendario invece ha di nuovo leso la credibilità del Paese all'estero e questo ha influito anche sulla decisione dell'Europa di pretendere dall'Italia una nuova manovra correttiva. Manovra correttiva che non sarebbe mai stata necessaria se avesse vinto il Sí e che adesso invece costringerà purtroppo il governo a rivedere alcuni degli impegni di spesa assunti solo qualche settimana fa" dichira in conclusione l'esponente dem.