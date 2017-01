Giustizia: gene che governi solleciti una Procura Europea, dice Garavini (PD)

"L'Italia si avvicina sempre di più agli standard europei, anche nel delicato ambito della giustizia. Il netto calo delle cause civili e penali pendenti, riscontrato dal ministro Andrea Orlando nel corso dei suoi mandati, vuol dire garantire giustizia in tempi certi, per le imprese e per i cittadini. - illustra in un comunicato la deputata del Partito Democratico Laura Garavini - È la migliore dimostrazione del fatto che siamo sulla buona strada per riguadagnare la fiducia dei cittadini in un settore fondamentale come quello della giustizia, che troppo spesso viene ancora percepita come lontana dalle esigenze delle persone e delle aziende".



"Molto positivo è anche il fatto che il nostro governo continui a sollecitare a livello europeo l'istituzione di una Procura europea che si occupi di terrorismo, di traffico di stupefacenti e di armi, di tratta dei migranti, di criminalità informatica e di contrasto alle mafie, sul modello della nostra DNA. - prosegue - Esattamente quanto avevamo suggerito al Governo all'interno della relazione del Comitato antimafia da me presieduto in relazione ad un contrasto di successo alle mafie ed al terrorismo a livello europeo.".