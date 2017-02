Giorno del Ricordo: foibe non più di destra ma patrimonio condiviso, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD in occasione del Giorno del Ricordo.

"La tragica vicenda delle foibe è la dimostrazione di quanto spesso le ideologie calpestino le persone - riporta in una nota Laura Garavini, deputata del Partito Democratico -, cercando invece di far credere di perseguire il bene."



"Durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale migliaia di italiani - ricorda l'esponente dem -, spesso per il solo fatto di essere italiani, vennero uccisi dal movimento di liberazione sloveno e croato e vennero gettati nelle foibe, cavità naturali della Venezia Giulia, per occultarne la scomparsa."



Prosegue: "Le vittime erano militanti di quello stesso regime fascista che aveva occupato parte della Yugoslavia oppure erano semplici cittadini, innocenti. Spesso la loro unica colpa era quella di essere proprietari terrieri, oppure semplicemente di parlare italiano. Per decenni non si è avuto in Italia il coraggio di parlare abbastanza di questi crimini, anche perché i responsabili erano militanti antifascisti. Da una ventina d'anni, invece, anche grazie all'istituzione della Giornata del Ricordo, questa storia, che assieme a quella dell'esodo istriano dalmata è uno dei maggiori drammi italiani del Novecento, ha iniziato a fare breccia nell'opinione pubblica".



"Se un tempo le foibe venivano utilizzate strumentalmente da ideologie di destra per accreditare la propria parziale versione dei fatti, oggi sono diventate finalmente patrimonio condiviso di denuncia e di ricordo per tutti gli italiani. - osserva infine la parlamentare - In occasione di questa importante ricorrenza vorrei esprimere profonda vicinanza ai parenti delle vittime e a chi fu obbligato a lasciare la propria terra per trovare rifugio in patria o all'estero."