Giornata in memoria vittime di mafia 21 marzo: verso la sconfitta, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD sulla giornata in memoria delle vittime di mafia.

"Per molti anni abbiamo condiviso con i familiari delle vittime di mafia la giornata del 21 marzo - espone in una nota Laura Garavini, deputata del Partito Democratico -, camminando con loro nel ricordo dei loro cari in tutta Italia ed anche all'estero."



"Un impegno che è stato prima personale e poi politico e che oggi ci rende ancora più felici del fatto che il 21 marzo diventi per tutti i cittadini italiani, e per la nostra Repubblica, un momento di ricordo della violenza delle mafie e di riconferma che l'azione collettiva le ha indebolite e le porterà alla sconfitta" conclude l'esponente dem.