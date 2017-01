Gioco d'azzardo: perché astensione M5S a proposte Antimafia?, chiede Garavini (PD)

"Di fronte a sempre più massicce manifestazioni della penetrazione delle mafie nel gioco d'azzardo, è quanto mai opportuno ed apprezzabile che la Commissione Antimafia abbia scelto di approfondire questo fenomeno per offrire al Parlamento dati sulle sue dimensioni e proposte normative per contrastarne la diffusione. La Relazione votata oggi dalla Camera offre quattro puntuali e importanti proposte operative. Per questo è incomprensibile e assai infelice la scelta dei 5 Stelle e di altri di esprimere un voto di astensione" dichira in una nota Laura Garavini, dell'Ufficio di Presidenza del Gruppo del PD.



"Queste sono, in sintesi, le proposte elaborate dalla Commissione parlamentare Antimafia: - elenca - potenziare gli strumenti per contrastare il riciclaggio, a livello nazionale ed internazionale; uscire da una logica sanzianatoria che si limiti a pene meramente pecuniarie (occorre confiscare locali e apparecchiature usate in contesti illegali); prevedere requisiti piû stringenti per l'accesso a gare di evidenza pubblica per il rilascio di concessioni; infine, istituire un'unica autorità di controllo sui giochi con poteri di vigilanza rafforzati che si occupi di tutte le realtá legate ai giochi poiché oggi l'agenzia dei monopoli, organo istituzionale delegato alla vigilanza, non controlla le 4 tradizionali case da gioco (Campione, Venezia, Sanremo, Saint Vincent)".



"Si tratta di misure in grado di segnare un duro colpo ai guadagni criminali in questo settore e per questo il Partito Democratico ha espresso un convinto voto di approvazione " precisa l'esponente dem.