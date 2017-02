Fiscal Compact, quest'anno finisce il test: rivedere regole, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD sul Fiscal Compact.

"È giusto che l'Europa si dia delle regole e che le regole vengano rispettate. Ma è anche vero che allorché fu definito il Fiscal Compact ci si accordò per testarlo dopo 5 anni - segnala in un comunicato la deputata del Partito Democratico Laura Garavini -, vale a dire esattamente quest'anno, al fine di verificarne l'efficienza".



"Noi crediamo che sia arrivato il momento di rivedere le regole del patto di stabilità, nel rispetto di quegli obiettivi che ci eravamo dati originariamente. - precisa quindi - Rispetto alle modalità di revisione siamo aperti a più ipotesi. Ad esempio si potrebbe ipotizzare lo scorporo di determinati capitoli di spesa dal calcolo della parità di bilancio: ad esempio si potrebbero considerare come investimenti, e quindi deducibili, le spese aggiuntive sostenute per la cultura, la ricerca e la formazione. Ma si potrebbe anche sostenere l'ipotesi avanzata dai colleghi francesi, vale a dire l'introduzione di un meccanismo di aggiustamento nazionale su piú anni, così che in periodi di crisi sia possibile escludere dal calcolo del deficit le spese pubbliche per sviluppo e investimenti, salvo poi recuperarli negli anni successivi attraverso un conto nazionale di compensazione".



"L'una o l'altra ipotesi consentirebbero di creare margini per promuovere investimenti per la crescita, perché solo se c'è crescita si puó riuscire a ridurre il debito pubblico e si puó rimettere in moto l'occupazione, soprattutto giovanile", osserva infine l'esponente dem.