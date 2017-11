Difesa comune: con Pesco primo passo verso esercito UE, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD commenta la Pesco.

"La nascita di una Difesa comune europea è un traguardo ambito da decenni e che oggi sta avendo finalmente concretezza grazie ad un forte protagonismo italiano" dichiara in una nota Laura Garavini, deputata del Partito Democratico eletta in Europa, in merito alla sottoscrizione da parte di 23 paesi membri della Pesco, la Cooperazione Strutturata Permanente sulla Difesa.



"L'accordo prevede la condivisione di azioni tangibili che, in futuro, potranno confluire nella previsione di un vero e proprio esercito europeo. Nel frattempo - prosegue la componente della Presidenza del Gruppo PD alla Camera - gli Stati membri potranno promuovere investimenti specifici finalizzati alla ricerca e alla costruzione comune di strumenti di difesa, adottando congiuntamente decisioni strategiche".



"Si tratta di un risultato estremamente proficuo, soprattutto in considerazione dell'attuale situazione geopolitica. - aggiunge - Tutti i sondaggi confermano come i cittadini europei avvertano l'esigenza di una politica di sicurezza comune a livello europeo, che li faccia sentire al sicuro alla luce del pericolo rappresentato dal terrorismo internazionale, soprattutto in un'epoca caratterizzata dalle profonde crisi democratiche in corso in alcuni paesi, alcuni a noi molto vicini".



"Non possiamo che apprezzare lo sforzo profuso dal nostro governo, in particolare dal presidente Paolo Gentiloni e dal ministro Roberta Pinotti, nel farsi promotori dell'iniziativa e nell'aver creduto fin dal primo momento nel suo valore. Un bellissimo successo che, oggi, possiamo definire raggiunto grazie all'impegno italiano", conclude.