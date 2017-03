Brexit: tutelare diritti cittadini UE residenti in Inghilterra, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD sull'avvio della Brexit.

"Con la richiesta formale della Gran Bretagna di abbandonare l'UE, si apre un negoziato lungo ed impegnativo che, verosimilmente, risentirà anche dei grossi problemi di coesione interna che si stanno manifestando nel Regno Unito. L'atteggiamento dell'Europa e dell'Italia non è ostile, ma neanche ingenuo. Sono in ballo questioni cruciali, in primis la tutela dei cittadini europei, non britannici, residenti in Gran Bretagna", dichiara in una nota Laura Garavini, della Presidenza del PD alla Camera.



"Il governo italiano, come è stato più volte ribadito, è fortemente intenzionato a farsi interprete delle aspettative degli italiani nel Regno Unito. Così pure il Parlamento. - assicura - In Commissione Esteri, su proposta del PD, abbiamo già deliberato un'indagine conoscitiva sugli effetti della Brexit, così da recepire le istanze dei cittadini europei colpiti e da poter fornire elementi utili alla definizione delle modalità con le quali si imposterà il processo di uscita della Gran Bretagna dall'UE".