Brexit: dichiarazione Sassoli del CGIE rassicura europei in Gb, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD sulla Brexit.

"La dichiarazione al Cgie del Vice Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in merito all'esigenza che gli accordi tra UE e Gran Bretagna vedano come priorità la tutela dei diritti dei cittadini europei dopo la Brexit, è un segnale molto incoraggiante in vista della preparazione delle trattative sull'uscita del Regno Unito dall'UE. - spiega in una nota la deputata del Partito Democratico Laura Garavini - In particolare, è da apprezzare la disponibilità dell'Europarlamento a dialogare con il Parlamento italiano e il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, per individuare i temi più rilevanti da tenere in considerazione durante la trattativa."



La parlamentare del PD comunica in ultimo: "La giusta sinergia fra Parlamento europeo e istituzioni italiane in tema di Brexit può produrre risultati rilevanti, anche alla luce dell'inchiesta conoscitiva sugli effetti post-Brexit che, su proposta PD, abbiamo appena deliberato in Commissione Esteri alla Camera."