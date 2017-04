Attentato Stoccolma: sotto attacco la democrazia europea, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD commenta l'attentato di Stoccolma.

"Riesplode in Europa la violenza assassina dei terroristi. Altri innocenti uccisi con la stessa orribile modalità di un mezzo pesante lanciato sulla folla. In questo momento di lutto e di dolore mi stringo agli amici svedesi e alla numerosa comunità italiana residente in Svezia. Ancora una volta i valori democratici dell'Europa sono sotto attacco. La migliore risposta rimane realizzare gli impegni decisi durante il sessantesimo dei Trattati di Roma. Più l'Europa è compatta, più è forte e incisiva nella lotta al terrorismo internazionale" commenta in un comunicato la deputata del Partito Democratico Laura Garavini, in merito all'attentato di Stoccolma.