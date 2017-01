Aldo Moro: in Commissione inchiesta bis altri frammenti di verità, dice Garavini (PD)

"A quasi quarant'anni dall'uccisione di Aldo Moro permangono ancora tanti punti oscuri sui motivi della sua morte" ammette in una nota la deputata del Partito Democratico Laura Garavini.



"Grazie alla desecretazione di atti deliberata e voluta dal governo Renzi la Commissione parlamentare d'inchiesta Moro 2, di cui il collega Gero Grassi è un instancabile motore, ha raccolto una formidabile mole di documenti, che sta fornendo ulteriori frammenti di verità su uno degli episodi più bui della storia della nostra Repubblica" assicura però la parlamentare.



"Aldo Moro è stato uno dei più grandi fautori del dialogo e della collaborazione fra le forze cattoliche e quelle di orientamento comunista. E proprio questo è probabilmente il motivo per cui è stato ucciso. Perché cercava di superare gli steccati delle ideologie in vista del bene comune - riferisce in conclusione -, per fare dell'Italia un Paese più moderno e meno bloccato."