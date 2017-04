Addio roaming da 15 giugno unisce di più cittadini UE, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD sulla cancellazione del roaming.

"E' appena stata votata dal Parlamento europeo la cancellazione del roaming" riferisce in una nota la deputata del Partito Democratico Laura Garavini.



"Significa che a partire dal 15 giugno prossimo si può telefonare e utilizzare internet via cellulare in tutta Europa senza nessun costo aggiuntivo, indipendentemente da dove si sia stipulato il contratto di telefonia. È davvero una bella notizia per tutti noi, cittadini sempre più in cammino, tra un paese e l'altro. Una bellissima conquista, ottenuta grazie all'Europa. Evviva" informa in conclusione l'esponente dem.