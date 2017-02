Accordo con Libia è succeso del Migration Compact, dice Garavini (PD)

"L'accordo firmato ieri tra il nostro governo e la Libia può contribuire a superare significativamente l'emergenza profughi nel Mediterraneo - espone in un comunicato la deputata del Partito Democratico Laura Garavini -, creando le premesse perché si riduca progressivamente il flusso di migranti verso l'Italia. Promuovendo, al contempo, maggiore stabilità politica in Libia e migliori condizioni geopolitiche in un'area particolarmente fragile e a rischio".



"L'accordo, che prevede una stretta collaborazione dei due paesi nella formazione della polizia di frontiera e della guardia costiera e l'impegno libico nella lotta ai trafficanti di esseri umani, è un decisivo successo del Migration Compact, il piano programmatico proposto solo pochi mesi fa dall'Italia all'Europa in ambito migratorio. - sottolinea - Ed è destinato a sortire importanti effetti, se si pensa che il 90% dei profughi che entrano in Italia arrivano proprio dalla Libia".



"Congratulazioni al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che già nella sua precedente funzione di Ministro degli Esteri del governo Renzi, aveva tenacemente lavorato a questo obiettivo, e al Ministro agli Interni Marco Minniti che, non appena nominato si era subito recato in Libia, per affinare a sua volta questo importante risultato. - conclude l'esponente dem - Nell'ultima legge di bilancio avevamo provveduto a stanziare risorse da investire nei paesi di provenienza, al fine di creare in loco opportunità di lavoro tali da scoraggiare le partenze. Adesso anche l'Europa è chiamata a dare il suo contributo con risorse e mezzi.."