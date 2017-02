Aborto: su non obiettori intromissione CEI fuori luogo, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD contro la CEi a difesa della legge sull'aborto.

"La CEI entra a gamba tesa nella sacrosanta attuazione della legge 194 che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, vuole garantire assumendo al San Camillo medici non obiettori" sostiene in una nota Laura Garavini, deputata del Partito Democratico.



"La decisione di Zingaretti non snatura affatto l'impianto della legge ma, al contrario, la attua, proprio ciò che dovrebbe essere fatto in tutte le regioni del nostro paese, dove non sempre le donne possono esercitare il diritto stabilito da una legge che tutti riconoscono come equilibrata e di grande buonsenso anche nella prevenzione degli aborti", afferma infatti l'esponente dem.