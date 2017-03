'Ndrangheta: arresto Vottari è vittoria della Calabria pulita, dice Garavini (PD)

Laura Garavini del PD sull'arresto del boss 'ndranghetista Santo Vottari.

"La cattura di Santo Vottari completa queste belle giornate antimafia iniziate domenica scorsa con il Presidente della Repubblica a Locri per incontrare i familiari delle vittime innocenti delle mafie, proseguite con i tanti giovani che non si sono fatti intimorire ed hanno ribadito che la Calabria pulita sa che la 'ndrangheta è il vero nemico dello sviluppo", dichiara in una nota Laura Garavini, dell'ufficio di presidenza del Gruppo PD della Camera, commentando l'arresto del boss latitante da circa 10 anni.



"La presenza dello Stato, il lavoro incessante delle forze di polizia e dei magistrati, saranno sempre più rafforzati dalle energie sane circolate in queste giornate e che porteranno a continuare con decisone la caccia a tutti i boss latitanti", assicura.