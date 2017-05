Vaccini obbligatori: ora stop a teorie antiscientifiche, dice Fasiolo (PD)

Laura Fasiolo del Pd sul decreto che rende obbligatori in Italia 12 vaccini.

"Il decreto del governo sull'obbligatorietà dei vaccini per i bambini dell'asilo nido e della scuola materna è il modo migliore per rispondere alle polemiche delle scorse settimane" scrive in una nota Laura Fasiolo, senatrice del Partito Democratico.

La parlamentare del PD chiarisce quindi: "La priorità è la salute dei bambini che non possono essere in alcun modo responsabili per le scelte dei genitori."



Osserva: "Va garantita loro protezione per quando sono più esposti, ovvero nella fascia di anni da 0 a 6". "Bene dunque anche il conseguente impedimento d'iscrizione per i non vaccinati all'asilo e alla scuola materna, con la previsione di un graduale sistema di sanzioni nei confronti dei genitori" prosegue. Rivela: "A questo proposito sarebbe necessaria anche una grande opera di informazione e assunzione di responsabilità perché non è possibile che al giorno d'oggi si facciano largo teorie antiscientifiche al solo scopo di propaganda di parte". "Chi come me ha lavorato una vita intera nel mondo della scuola sa che l'obbligatorietà dei vaccini è una risposta giusta e doverosa" afferma infine.