Trattati di Roma 2017: CISL presenta Manifesto Stati Uniti d'Europa

Laura Fasiolo del PD commenta la presentazione del Manifesto per gli Stati Uniti d'Europa redatto dalla CISL.

"Non bisogna arrendersi a una narrazione negativa. Oggi serve più Europa sociale e più investimenti per la crescita e il lavoro, con l'obiettivo di andare verso un più efficace rafforzamento dell'Unione ed evitare qualsiasi sentimento di disgregazione. - espone in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Laura Fasiolo - Bene dunque ha fatto il sindacato e in particolare la Cisl a presentare il Manifesto per gli Stati Uniti d'Europa, perché tutti abbiano la consapevolezza che il nostro impegno a sostegno di questo progetto dovrà essere sempre più forte."



Dichiara in ultimo: "Ed è importante riprendere i fili di questo discorso proprio in occasione della celebrazione dei sessant'anni dalla firma dei Trattati europei. Da quella data è cambiato il mondo e si è profondamente modificato anche il nostro Paese: per rispondere alle nuove sfide è necessario un cambio di rotta. Spetta anche a noi come Italia cambiare l'agenda politica dell'Europa, per mettere a punto un nuovo welfare per favorire l'inclusione sociale e l'accoglienza dei profughi. Tutto questo per riprendere un rapporto di fiducia con i cittadini e riavviare il processo verso l'integrazione politica perché altrimenti saremmo condannati all'irrilevanza e alla marginalizzazione."