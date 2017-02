Scongiurare chiusura 5 centri ippici militari, dice Fasiolo (PD)

Laura Fasiolo del Pd contro la chiusura di 5 centri ippici militari in vista della razionalizzazione del comparto equestre.

"I centri ippici militari sono necessari per favorire la conoscenza dell'organizzazione e della vita militare dell'Esercito italiano e per permettere a cittadini non militari, in particolare ai più giovani, di cimentarsi nell'attività equestre. Molto importante anche l'ippoterapia, che consente a migliaia di persone, in particolare non militari, di praticare l'ippica, anche a scopo di riabilitazione fisica o di equilibrio psicofisico" riassume in una nota la senatrice del Partito Democratico Laura Fasiolo.



"Per questo ho sottoscritto l'interrogazione del collega del PD Ignazio Angioni che chiedeva al ministro della Difesa di scongiurare la chiusura di cinque centri ippici militari, di cui due in Friuli a Villa Opicina e Codroipo", precisa.



"Purtroppo nell'ambito di un'attività di razionalizzazione del comparto equestre - spiega infine la componente della Commissione Agricoltura -, il sottosegretario Domenico Rossi ha detto oggi in Aula che ci si starebbe orientando alla soppressione dei due centri friulani nonostante la loro storica tradizione, che rischia di interrompersi. Si andrebbe verso un accorpamento dei due centri a Palmanova ma sarebbe un peccato privare due realtà come Villa Opicina e Codroipo di un servizio importante non solo per militari ma anche per tutti. Per molti giovani questo significherebbe perdere l'opportunità di affermarsi nel mondo dell'ippica, oltre che di prepararsi alla carriera militare. Mi auguro ci sia un ripensamento."