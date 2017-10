Registri telematici vino: no sanzioni per errori, dice Fasiolo (PD)

Laura Fasiolo del PD sulle criticità nei registri telematici delle aziende vitivinicole.

"In Friuli Venezia Giulia numerosi imprenditori agricoli e associazioni di categoria hanno segnalato criticità nella compilazione e tenuta dei registri telematici delle aziende vitivinicole, a seguito del processo di dematerializzazione dei registri cartacei. Sembra infatti che il registro telematico presenti un livello di complessità e di farraginosità tale da mettere in difficoltà anche chi ha una conoscenza tecnico-informatica di alto livello. A questo si aggiungono altre difficoltà come le sanzioni per chi è inadempiente. Per questo nei giorni scorsi ho presentato un'interrogazione in Commissione Agricoltura al Senato per chiedere al ministro Martina di intervenire con la massima urgenza per semplificare le procedure nella compilazione e tenuta dei registri da parte delle aziende vitivinicole e per prevedere una proroga dei termini per gli adempimenti in scadenza" afferma in una nota la senatrice del Partito Democratico Laura Fasiolo.



"Il viceministro Andrea Olivero ha risposto alla mia interrogazione affermando che, proprio in virtù della complessità della fase di avvio del nuovo sistema di dematerializzazione dei registri vitivinicoli, gli eventuali errori materiali potranno essere corretti in qualsiasi momento e non daranno luogo ad alcuna contestazione automatica. E' poi costantemente attivo il servizio di assistenza del registro telematico che fornisce piena assistenza agli operatori su tutto il territorio nazionale" fa sapere infine l'esponente dem.