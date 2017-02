Migranti: da Minniti svolta coraggiosa ma definire tempi accoglienza, dice Fasiolo (PD)

Laura Fasiolo del PD sul tema immigrazione.

"Il ministro dell'Interno Marco Minniti oggi ha fornito un quadro preciso su come il governo intende affrontare il tema immigrazione. Finalmente una linea chiara e proposte coraggiose. Dobbiamo gestire la grande emergenza dei migranti senza scivolare nella sbagliata equazione immigrazione uguale terrorismo" dichiara in una nota la senatrice del Partito Democratico Laura Fasiolo.



Illustra: "Molto bene dunque l'accordo con l'Anac per le procedure e gli appalti per la gestione dei centri di accoglienza. Trasparenza e certezza delle norme è uno dei punti più rilevanti per iniziare a cambiare rotta. Anche la cancellazione dei Cie è una misura coraggiosa e importante e la loro trasformazione in centri per rimpatri avverrà nel miglior modo possibile. Ce ne saranno uno per Regione, saranno lontani dai centri urbani, e il Garante per i diritti dei detenuti avrà poteri illimitati".



"Infine Minniti ha rivolto l'attenzione su una questione che sollevo da tempo, ovvero i tempi dell'accoglienza che non possono essere indefiniti. - osserva infine l'esponente dem - In diverse interrogazioni avevo sottolineato l'importanza di incrementare le commissioni territoriali che si occupano dei richiedenti asilo perché due anni per stabilire se un immigrato ha diritto o meno alla protezione umanitaria sono veramente un'assurdità. In quest'ottica si inserisce l'accordo con l'Anci per allargare la platea dei Comuni che accolgono attraverso un sistema più sostenibile e con piccoli numeri. E' un lavoro che necessita di metodo, precisione e pazienza ma alla fine riusciremo a far fronte alla grande emergenza di questo tempo."