Libia: ok missione militare ma serve revisione Dublino 3, dice Fasiolo (PD)

Laura Fasiolo del PD commenta la missione militare italiana in Libia.

"Con il voto (di ieri, ndr), che prevede una missione di sostegno alla guardia costiera libica, così come richiesto da al-Sarraj, si va incontro ad un processo di stabilizzazione della Libia con uno strumento importante che consentirà a quel martoriato paese di avere un aiuto nella gestione delle proprie frontiere, di controllare e contrastare l'immigrazione illegale ed il traffico di esseri umani" assicura in un comunicato Laura Fasiolo, senatrice del Partito Democratico.

"Il nostro Paese è fortemente interessato alla pacificazione e stabilizzazione di quell'area. Le soluzioni diplomatiche devono essere comunque e sempre al centro. E sempre al centro - comunica in conclusione la parlamentare del PD -, anche, la revisione di Dublino 3, per un'Europa della solidarietà, fondata sul mutuo rispetto, non invece per un'Europa degli egoismi. L'Italia, che è il paese di primo approdo, non può sobbarcarsi tutto il peso delle responsabilità. L'attivismo del Ministero ha risolto parzialmente il problema, ma il vulnus è stato profondo. Ora il problema va risolto, e il nostro Paese intende farlo aggredendolo a partire dalla Libia."