Friuli: inserire anche Monfalcone nella governance del sistema portuale, dice Fasiolo (PD)

"E' mia intenzione proporre la revisione dell'attuale normativa sulla disciplina delle attività portuali nell'ottica di rilanciare il sistema portuale del Friuli Venezia Giulia. Il senso dell'emendamento - segnala in una nota Laura Fasiolo, senatrice del Partito Democratico -, che presenterò nel primo provvedimento utile, auspicato dal sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, che ha contattato alcuni parlamentari, si pone l'obiettivo, più volte rappresentato anche dal centro sinistra, di prevedere la partecipazione del rappresentante del Comune di Monfalcone, porto commerciale di interesse nazionale, al Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Orientale, essendoci contiguità funzionale delle aree portuali interessate. La contiguità funzionale del porto di Trieste con quello di Monfalcone, inoltre, potrà consentire di fare sistema e quindi di velocizzare il rilancio anche dell'area retro-portuale."



"Inserire Monfalcone nella governance del sistema portuale avrà ricadute sul tessuto industriale delle aree retro-portuali - comunica in conclusione l'esponente dem -, in particolare dell'area logistica di Gorizia e Cervignano, in funzione di una progettualità competitiva del sistema. In particolare, Gorizia potrà trarne specifico beneficio con una valorizzazione del sistema portuale regionale, potendo già contare su una piattaforma logistica intermodale ( gomma e ferro ) e di progetti per il miglioramento del 'nodo ferroviario di Gorizia' che attendono solo contenuti finanziamenti per essere realizzati."