Femminicidio: per Minniti si combatte con più formazione valori, dice Fasiolo (PD)

Laura Fasiolo del PD sul tema femminicidio.

"Oggi durante la sua audizione in commissione d'inchiesta sul femminicidio, il ministro Marco Minniti ha fatto riferimento all'ultimo omicidio ai danni di una donna avvenuto questa mattina a Gradisca d'Isonzo, affermando che su queste questioni si gioca la civiltà di un Paese" fa sapere in un comunicato Laura Fasiolo, senatrice del Partito Democratico.



"Sono molto d'accordo con le affermazioni del ministro, episodi come quello di oggi pongono interrogativi seri" prosegue l'esponente dem.

Chiarisce inoltre: "Siamo davanti all'ennesima forma di violenza inaccettabile e ancora più mostruosa se pensiamo sia avvenuta in presenza di un bambino di sette anni che si trovava in un'altra stanza della stessa casa."



Commenta: "Penso che una formazione culturale ai valori del rispetto sia il migliore antidoto alle situazioni di tensioni che scoppiano all'interno delle famiglie in caso di povertà e indigenza."

"Anche se Gradisca d'Isonzo è una cittadina in cui l'attenzione a iniziative di formazione sul tema violenza contro le donne è particolarmente viva e la qualità delle proposte del Comune è di alto livello, episodi come quello di stamattina dimostrano che non bisogna mai abbassare la guardia ma continuare a investire sforzi e risorse nella formazione culturale a partire dalla scuola" sottolinea in conclusione.