Decreti scuola: delega 0-6 anni è promessa mantenuta, dice Fasiolo (PD)

Laura Fasiolo del PD sui decreti attuativi della riforma della scuola.

"Quando nel 2016 Matteo Renzi annunciò a Reggio Emilia di aver trovato finanziamenti per la delega 0-6 anni - informa in una nota Laura Fasiolo, senatrice del Partito Democratico -, sembrava un sogno."



"Oggi grazie all'approvazione degli otto decreti attuativi del Governo Gentiloni è una realtà" prosegue la parlamentare del PD.



Espone in ultimo: "Promuovere e sostenere concretamente lo sviluppo della rete dei servizi educativi, degli asili nido e la generalizzazione delle scuole dell'infanzia è un'altra promessa mantenuta per continuare a migliorare il nostro Paese a partire dalla scuola."