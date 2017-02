Con decreto migranti cambio di passo rispetto al passato, dice Fasiolo (PD)

Laura Fasiol del PD sul decreto immigrazione.

"Come sempre le dichiarazioni del ministro Minniti sono precise e puntuali" spiega in un comunicato Laura Fasiolo, senatrice del Partito Democratico.



L'esponente dem descrive dunque: "Quando entro giugno arriverà in Parlamento il Piano nazionale per l'integrazione dei migranti avremo la netta percezione del cambio di passo rispetto al passato."



"Chi ha diritto a rimanere nel nostro Paese ha bisogno di un progetto organico per rimanervi" prosegue.



"Per questo il piano si articolerà in diversi punti - precisa -, tra cui l'inserimento socio-lavorativo, l'assistenza sanitaria, la formazione linguistica, il ricongiungimento familiare, l'istruzione e il riconoscimento dei titoli di studio."



"Considero infatti profondamente fuorviante il binomio 'immigrazione-terrorismo' - rende noto inoltre -, perché come è stato dimostrato più volte, è semmai la mancata integrazione a favorire fenomeni di radicalismo nei nostri territori."



"E' fin troppo banale rilevare come chi oggi attacca il ministro - continua in ultimo -, lo faccia soltanto a fini di propaganda politica."