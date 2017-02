Alternanza scuola lavoro: per istituti agrari servono nuove materie, dice Fasiolo (PD)

Laura Fasiolo, senatride del PD, riflette sull'alternanza scuola - lavoro.

"Questa settimana in Commissione Agricoltura e Istruzione ci sono state le audizioni dei rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, Uecoop e Unci, sull'affare assegnato che prevede l'implementazione dei percorsi istruzione-formazione per il rilancio del settore agricolo. Sono stati contributi molto interessanti che ci permetteranno di mettere mano con più consapevolezza ad alcune criticità dei percorsi dei tecnici e professionali agrari, per renderli più aderenti alle attuali esigenze del settore primario" riferisce in un comunicato Laura Fasiolo, senatrice del Partito Democratico.



La parlamentare del PD illustra: "Nel corso degli interventi sono emerse necessità di integrazioni delle competenze, tuttora insufficienti nel piano formativo degli istituti tecnici e professionali agrari. Tra questi l'introduzione nei programmi del diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, economia e finanza, sicurezza sul lavoro. La conoscenza di queste materie, infatti, è necessaria nel settore agricolo moderno, dove ormai non basta più avere un prodotto agricolo o agroalimentare ottimo, ma bisogna anche essere in grado di collocarlo sul mercato e di conoscere le norme che regolano la commercializzazione e la gestione delle imprese".



"Lo strumento migliore a disposizione delle aziende e degli istituti rimane l'alternanza scuola-lavoro per questo occorre rafforzare la cooperazione tra istituti e aziende e l'accompagnamento degli studenti, attraverso tutor competenti, nel mondo aziendale. - sottolinea infine - L'agricoltura di precisione e l'agricoltura sociale sono i nuovi mondi da esplorare, un futuro che c'è già e che la scuola ancora aspetta."