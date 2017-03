Stadio della Roma: parere secretato. Dov'è trasparenza M5S?, dice Coccia (PD)

Laura Coccia del PD riflette sul parere sullo stadio della Roma.

"Altro che Campidoglio 'Palazzo di Vetro', tutta trasparenza e scelte in streaming in diretta con i cittadini. Il parere sullo stadio è stato redatto in un unico originale, non scansionato e consegnato in busta chiusa alla sola sindaca Virginia Raggi. Negata ogni possibilità di visione anche ai consiglieri comunali, figuriamoci alle opposizioni" denuncia in una nota Laura Coccia, deputata del Partito Democratico.



"Eppure si tratta di un documento di indirizzo importante, quello che ha sancito il cambio di rotta su Tor di Valle e che potrebbe esporre l'amministrazione ad un maxi risarcimento da parte della As Roma e del costruttore Parnasi. - osserva - Sarebbe questo il modello partecipativo, inclusivo, dell'uno vale uno del M5S?".