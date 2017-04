M5S Roma snobba cerimonia rastrellamento nazista Quadraro, dice Coccia (PD)

Laura Coccia del PD contro la Giunta capitolina.

"Nessun componente della Giunta capitolina, né il presidente del consiglio comunale e neanche i presidenti di Municipio, questa la vergognosa e desolante scena alla quale oggi hanno assistito i cittadini romani intervenuti alle celebrazioni per il 73° anniversario del rastrellamento del quartiere del Quadraro, avvenuto per mano dei nazifascisti nel 1944. - riferisce in una nota la deputata del Partito Democratico Laura Coccia - Uno degli episodi simbolo e fondamento della nostra storia e della nostra democrazia repubblicana non desta più il dovuto interesse per l'amministrazione grillina."



"Un terribile vuoto di memoria per la nostra storia e di rispetto per chi ha dato la propria vita per la libertà che avevamo già denunciato in occasione dell'assenza della sindaca Raggi alle Fosse Ardeatine e della Appendino, lo scorso dicembre a Torino, alla commemorazione delle vittime della rappresaglia fascista del 1922" prosegue l'esponente dem.



"Al grave sgarbo istituzionale si aggiunge anche un triste e spiacevole episodio personale. Pur essendo note a tutti le mie difficoltà di spostamento, gli organizzatori, dopo la fine della prima parte della cerimonia in Largo dei Quintili, non hanno neanche atteso il mio arrivo in Piazza dei Tribuni per deporre le corone. Anche questo dettaglio, ovviamente secondario, dà il senso della inadeguatezza di questa famosa nuova classe dirigente a cinque stelle" specifica in ultimo.