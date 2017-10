Legge bilancio 2018: attenzione anche al mondo dello sport, dice Coccia (PD)

Laura Coccia del PD sul Pacchetto sport nella legge di bilancio 2018.

"Grazie al Pacchetto sport nella legge di bilancio 2018 il Governo dedica attenzione, spazio e soprattutto risorse ad alcuni aspetti del mondo dello sport che ho sempre difeso e promosso: agevolazioni per diffondere lo sport di base favorendo la ristrutturazione degli impianti, l'ampliamento della no tax area e la tutela della maternità per le atlete. Il bonus sport per gli impianti darà modo di rilanciare gli impianti più piccoli e di favorire la diffusione dello sport soprattutto nei piccoli centri e nelle periferie" informa in una nota la deputata del Partito Democratico Laura Coccia.



"Quanto previsto per assicurare la tutela della maternità per le atlete è una pietra miliare, un importante inizio per sanare una questione di parità di diritti che davvero non poteva più continuare e ringrazio il Governo di aver fatto propria questa battaglia che porto avanti da molto tempo. - aggiunge - L'attenzione che il Governo Renzi, quello Gentiloni e in generale questa legislatura ha dedicato al mondo dello sport è esemplare e ha permesso di affrontare questioni che attendevano risposte e che pongono basi per poter migliorare ancora in futuro".