Garantire libertà di espressione a rapper Bello Figo: dice Coccia (PD)

"Garantire libertà di espressione a rapper Bello Figo. Pur prendendo le distanze dai testi delle canzoni di Bello Figo, il fatto che il rapper non possa esibirsi a Roma, nella capitale del Paese, a causa delle minacce di un gruppo di neofascisti, ci lascia sgomenti. Le autorità cittadine non possono e non devono piegarsi alla volontà di una minoranza di squadristi xenofobi. Il rispetto della democrazia, del pluralismo, della libertà di espressione devono venire prima di ogni nuova lista di proscrizione" afferma in un comunicato la deputata del Partito Democratico Laura Coccia.