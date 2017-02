Vitalizi parlamentari: furbata M5S non risolve nulla, dice Cantini (PD)

Laura Cantini del PD sulla delibera dei 5 Stelle sulle pensioni dei parlamentari.

"La delibera dei 5 Stelle sui vitalizi è solo una furbata" afferma in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Laura Cantini.



"La proposta infatti non tocca in alcun modo i vitalizi già in essere. - chiarisce - Inoltre serve una legge, come quella presentata dal collega Richetti, perché le disposizioni dell'Ufficio di presidenza possono essere cambiate in qualsiasi momento".