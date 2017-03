Renzi segretario e premier? Come Schulz, in Europa è la norma dice Cantini (PD)

Laura Cantini del PD sul doppio incarico segretario e premier.

"E' la norma in tutta Europa. Il candidato premier è sempre il leader del partito - informa in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Laura Cantini -, come è avvenuto ieri in Germania con l'elezione di Martin Schulz alla guida del Spd. Stravagante invece che in Italia si continui a fare polemica sul doppio incarico nel PD."



La parlamentare dem riflette infine: "Matteo Renzi ha dimostrato durante il precedente esecutivo che il premier è più forte in Europa se è anche a capo di un partito."