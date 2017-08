Ferrovie turistiche: in UE settore già consolidato, dice Cantini (PD)

Laura Cantini del PD riguardo la legge sulle Ferrovie turistiche.

"Le ferrovie turistiche da oggi sono finalmente regolate da una legge" informa in un comunicato Laura Cantini, senatrice del Partito Democratico.

"Per la prima volta l'Italia si dota di una legge che affronta il tema delle ferrovie storiche, oramai in gran parte dismesse, a volte abbandonate, un settore che in altri paesi europei è già consolidato e rappresenta un comparto della mobilità dolce, capace di generare un offerta turistica sempre più orientata al rispetto dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e industriale del paese" prosegue l'esponente dem.

"Con il provvedimento sono già state individuate alcune tratte sulle quali pianificare (circa 1300 km di rete ferroviaria) i nuovi servizi - riferisce infine -, con l'auspicio che a queste si aggiungano nuove linee visto l'interesse manifestato dai territori. Nel nostro paese esistono già delle realtà consolidate che operano nel settore e che rappresentano delle eccellenze."