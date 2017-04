G7 Energia: grave dietrofront USA su Cop21, dice Boldrini

Laura Boldrini commenta il G7 Energia.

"E' grave e preoccupante che gli Stati Uniti prendano tempo, o addirittura facciano marcia indietro, rispetto agli impegni presi per contrastare il cambiamento climatico" dichiara su Facebook Laura Boldrini, commentando il G7 Energia dove non si è riusciti a sottoscrivere una dichiarazione congiunta.



"La richiesta di un'ulteriore riflessione avanzata dal governo Trump, infatti, ha fatto saltare la firma dell'accordo unitario al G7 Energia di Roma, ma rischia soprattutto di vanificare la tabella di marcia stabilita al summit mondiale Cop21 di Parigi. - sottolinea la Presidente della Camera - Riuscire a mantenere l'aumento del riscaldamento globale entro i due gradi è imperativo per evitare le conseguenze riconosciute dalla comunità scientifica. Per questo è importante che, anche di fronte ad un passo indietro degli USA, gli altri Stati mantengano la scelta di abbandonare progressivamente il carbone e continuino a puntare sulle energie rinnovabili".