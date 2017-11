Boldrini: farò possibile per evitare licenziamenti lavoratrici Canali

Laura Boldrini incontra le lavoratrici del marchio di abbigliamento Canali.

"Ho incontrato una delegazione di lavoratori e lavoratrici di una grande azienda, la Canali, un marchio italiano di abbigliamento e sartoria apprezzato anche all'estero.

Sono venuti a dirmi che sono state licenziate 134 persone, di cui 130 donne, dello stabilimento di Carate, in provincia di Monza" scrive su Facebook Laura Boldrini.



"Persone che hanno contribuito a fare grande l'azienda nel mondo. - ricorda - Stiamo parlando di un gruppo che nel 2016 ha registrato utili per otto milioni di euro".



"Farò tutto il possibile per sostenere il loro sforzo nella ricerca di una soluzione che eviti i licenziamenti" assicura quindi il Presidente della Camera, sottolineando: "Il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione e per questo bisogna mettere in campo ogni azione perché sia rispettato".