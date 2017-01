Lapo Elkann: cadute le accuse sul finto sequestro

Lapo Elkann rischiava da due a dieci anni di carcere per il finto sequestro di fine di novembre, quando il rampollo di casa Agnelli aveva chiesto 10mila dollari alla famiglia fingendo di essere stato rapito da una escort transgender con cui invece aveva solo passato due giorni tra alcol e droga, finendo tutti i soldi.



Invece, il procuratore di New York "ha deciso di lasciar cadere le accuse" ed il caso è stato chiuso. Lapo Elkann non si quindi dovuto neanche presentare a Manhattan dove era in programma la prima udienza del processo per falsa denuncia.



Lo scorso 15 gennaio Lapo su Instagram, per omaggiare Martin Luther King, aveva riflettuto sul fatto che "uguaglianza e libertà sono un diritto che oggi dovremmo avere tutti e non più solo un sogno". Almeno la libertà, Lapo Elkann l'ha conquistata.