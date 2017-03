Più aborti e adozioni gay in Italia: è ONU ad attentare diritti umani, dice La Manif

Generazione Famiglia - La Manif Italia commenta le "osservazioni conclusive" sull'Italia della Commissione Diritti Umani dell'ONU.

"La Commissione Diritti Umani dell'ONU chiede all'Italia più aborti e adozioni gay. Meno vita e meno famiglia", riassume su Facebook Generazione Famiglia - La Manif Italia, commentando le "osservazioni conclusive" sull'Italia.



"Noi pensiamo che se così stanno le cose, la Commissione stessa è un attentato ai diritti umani. - denuncia quindi l'organizzazione - Verrà il tempo in cui i popoli liberi non tollereranno più in modo così pacifico di vedersi dettata l'agenda culturale e addirittura riscritto il DNA antropologico da 'Commissioni' di gente rappresentativa di nessuno fuorché delle lobby che ristagnano nei corridoi di questi grandi e imbarazzanti organi di controllo globale delle idee".



"Le nostre famiglie devono mantenere viva la fiammella della ragionevolezza, affinché i nostri figli e nipoti possano portarla a società ormai prive di qualsiasi calore umano", conclude La Manif Pour Tous Italia.